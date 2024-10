Từ chiếc ô tô được rao bán với giá rẻ, hé lộ vụ án giết người tàn độc

Năm 2009, một vụ giết người, cướp ô tô taxi đã gây rúng động dư luận ở tỉnh Nam Định.

Thi thể nam giới trôi dạt ven sông Hồng với nhiều vết thương

Theo hồ sơ vụ án, sáng 1/9/2009, người dân xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, phát hiện một thi thể người trôi dạt vào mép sông Hồng. Cơ quan công an xác định thi thể trên là nam giới, cao trên 1m70.

Thi thể người trôi dạt vào mép sông Hồng với nhiều vết thương trên cơ thể (Ảnh minh họa: Đ.V).

Theo cảnh sát, nạn nhân có 4 dấu vết thương tích ở vùng thái dương bên trái, phía sau bả vai trái, ở vùng ngực phải và ngực trái. Nạn nhân tử vong không phải do ngạt nước mà do 2 vết thương ở ngực làm xuyên thấu phổi và tâm thất trái của buồng tim.

Các vết thương có thể do vật sắc nhọn tạo ra, cộng với kết quả phân tích hiện trường cơ quan công an xác định nạn nhân có thể bị sát hại, sau đó bị hung thủ thả xuống sông Hồng để phi tang. Thời gian tử vong của nạn nhân khoảng 2 đến 3 ngày trước.

Cùng với việc gửi vân tay của nạn nhân đến các tỉnh để tìm danh tính, Công an tỉnh Nam Định điều tra theo hướng đây là vụ án giết người, cướp tài sản, nên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chú ý đến các vụ tiêu thụ tài sản gian lận.

Manh mối từ thông tin có người rao bán ô tô giá rẻ

Theo Công an TP Nam Định, các trinh sát Công an TP Nam Định nắm bắt được thông tin có một người đang rao bán một ô tô 5 chỗ ngồi nhãn hiệu Hyundai Getz mang biển kiểm soát 30S-18xx với giá rất rẻ, chỉ từ 30 đến 50 triệu đồng.

Chiếc xe rao bán với giá rẻ là một trong những chìa khóa phá vụ án giết người cướp tài sản (Ảnh: Công an Nam Định).

Việc một ô tô con rao bán với giá rẻ mạt được các trinh sát Công an TP Nam Định đưa vào diện nghi vấn. Qua thu thập thông tin, Công an TP Nam Định xác định chiếc ô tô này vốn là taxi bởi trên xe vẫn còn những dấu vết tháo gỡ đề can, mào taxi và đồng hồ tính tiền.

Xác minh thông tin qua biển kiểm soát của chiếc ô tô này, trinh sát xác định, đó là xe taxi của hãng Sông Nhuệ có trụ sở tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. Danh tính lái xe được xác minh là anh Đ.X.T., trú tại Hà Đông, Hà Nội.

Anh T., điều khiển xe taxi chở khách đã mất liên lạc với gia đình và công ty nhiều ngày.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính nạn nhân phát hiện ở mép sông Hồng đã được công an xác định là anh Đ.X.T.

Lãnh đạo Công an TP Nam Định xác định, ô tô đang được rao bán là chìa khóa mở ra vụ án, nên đã tổ chức "giăng lưới".

Khoảng 18h ngày 3/9/2009, phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 30S-18xx chạy trên đường từ Thái Bình sang Nam Định, lực lượng Công an TP Nam Định đã dừng xe kiểm tra, mời đối tượng điều khiển ô tô về trụ sở làm việc.

"Lật mặt" kẻ giết người cướp xe taxi

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thanh An (SN 1987), trú tại xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Thanh An đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình.

An khai, đang học lái xe tại Thanh Xuân, TP Hà Nội, do chơi bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Nguyễn Thanh An, kẻ giết người cướp taxi gây rúng động dư luận Nam Định vào năm 2009 (Ảnh: Công an Nam Định).

Trên đường đi học lái xe, An quan sát thấy khu vực đường Nguyễn Trãi có chiếc taxi thường đỗ ở đó. An nhớ biển kiểm soát xe là 30S-18xx và đợi thời cơ để hành động.

Trưa 30/8/2009, An vào chợ Hà Đông mua một con dao gọt hoa quả, bỏ vào trong túi xách, sau đó ra trước siêu thị Citimart trong khu đô thị Văn Quán và gọi đến hãng taxi Sông Nhuệ yêu cầu chiếc xe mang biển kiểm soát 30S-18xx đến đón. Khi lên xe, An nói tài xế chở mình về bãi tắm Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định.

Do tắc đường, gần 22h xe mới đến thị trấn Quất Lâm, An yêu cầu tài xế lái xe lên đường đê, thấy trời tối, đường vắng vẻ, An bảo anh tài xế dừng xe. Khi xe dừng lại, An đã dùng dao đâm liên tiếp vào ngực anh T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, An mở cửa kéo nạn nhân ra ghế phụ rồi lái xe đi khoảng 1km, thấy có cống thoát nước ra biển, An mở kính xe rồi vứt con dao xuống. Trên đường đi, hắn tiếp tục tháo bộ đàm và biển taxi vứt xuống biển.

An tiếp tục điều khiển ô tô rẽ ra đường đê sông Hồng thuộc xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường. Khi tới đoạn đê vắng vẻ, Nguyễn Thanh An dừng xe mở cửa kéo người lái xe xuống sát mép nước rồi quay lại xe bóc đề can hãng taxi Sông Nhuệ.

Ngày hôm sau, An lái xe sang thăm người yêu ở TP Thái Bình và mang ô tô về TP Nam Định tìm cách tiêu thụ thì bị bắt.

Với tội ác của mình, Nguyễn Thanh An đã bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt mức án tử hình.