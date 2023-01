Vụ giết tài xế xe ôm: Bắt "bạn nghiện" của nghi phạm

Liên quan đến vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản rồi bỏ trốn lên rừng, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án giết người, cướp tài sản và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pờ Văn Hà (46 tuổi, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về hành vi che giấu tội phạm.

Theo cơ quan công an, Pờ Văn Hà khai nhận có quen biết từ trước với nghi phạm Lù Xuân Minh (cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy), nên vào khoảng 16h ngày 7/1, sau khi giết người, cướp tài sản, Minh đã gọi điện cho Hà để nhờ mua ma túy sử dụng, rồi cả 2 đến nhà riêng của Hà để dùng ma túy.

Đối tượng Pờ Văn Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi tới nhà Hà, mặc dù biết Minh vừa giết người, cướp tài sản nhưng Hà không tố giác tội phạm mà còn nhận của Minh 225.000 đồng để đi mua ma túy và bánh mì. Sau đó, Hà đưa Minh đến lán nương cách nhà mình khoảng 1km để trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Đến khoảng 7h ngày 10/1, Minh gọi điện cho Hà để nhờ mua giúp sữa, bánh mì, lương khô, thuốc lá và một chiếc điện thoại để soi đường và hứa sẽ cho Hà một chiếc điện thoại iPhone. Lúc này Hà đồng ý và đã mua đồ mang đến cho Minh.

Sau khi nhận đồ, Minh đưa cho Hà một chiếc iPhone 7 Plus. Thấy Minh không có tiền, Hà tiếp tục đưa cho Minh 50.000 đồng và bảo có công an đang truy tìm, cứ đi lên trên đồi là có đường đi để trốn.

Chiếc điện thoại mà nghi phạm Minh mua cho "bạn nghiện" (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, quá trình truy bắt Minh, Công an huyện Phong Thổ đã triệu tập Hà để làm việc và hỏi về hoạt động của Minh nhưng Hà chỉ khai rằng không biết Minh và từ ngày 7/1 Hà không gặp Minh lần nào.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hành vi của Hà gây nhiều khó khăn, cản trở cho việc điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/1, Công an xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới có nhiều vết đâm tại đồi cao su 19, thuộc địa phận bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Qua xác minh, nạn nhân là anh V.V.Y. (44 tuổi, trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án 0123G, huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ, các lực lượng công an, biên phòng và người dân để tập trung điều tra xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định đối tượng gây án là Lù Xuân Minh.

Sau 84h truy bắt, đến 16h30 ngày 11/1, Ban Chuyên án đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lù Xuân Minh, khi y đang bỏ trốn tại khu vực rừng thuộc bản Ho Sao Chải, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục làm rõ vụ việc.