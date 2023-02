Đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của người Việt bị triệt phá

Ngày 17/2, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và công an các địa phương triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 23 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số các bị can trên, 22 người bị tạm giam, 1 được tại ngoại do đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Những người liên quan trong đường dây lừa đảo ̣̣(Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, tháng 3/2022, 2 người Trung Quốc cấu kết với một số người Việt thành lập công ty trá hình đặt trụ sở tại tỉnh Svayrieng, Camphuchia. Hoạt động của họ chủ yếu trên không gian mạng. Có gần 100 người Việt làm việc tại đây.

Các nhân viên được bố trí ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà. Họ tổ chức lừa đảo người Việt theo kịch bản, lời thoại đã soạn sẵn.

Đầu tiên là nhóm Telesale có khoảng 20 người. Nhóm này có nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin qua Facebook để dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia làm việc online. Khi bị hại đồng ý, nhóm này thì chuyển số điện thoại, tài khoản Facebook của bị hại cho nhân viên sale.

Nhóm sale có khoảng 80 người được chia thành nhiều tổ. Mỗi tổ có 3 nhân viên. Mỗi người quản lý một máy tính và một điện thoại.

Theo kịch bản, khi bị hại chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược thì được trả tiền về tài khoản (gọi là nuôi khách). Khi bị hại chuyển số tiền lớn thì chúng đưa ra nhiều lý do để không cho bị hại rút tiền và yêu cầu tiếp tục nộp thêm tiền.

Đến khi bị hại không còn khả năng nộp thêm tiền thì chúng chặn liên lạc, khóa tài khoản.

Với phương thức thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã lừa đảo nhiều người Việt Nam với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.