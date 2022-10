Vụ làm hỏng camera hàng xóm: Người bị oan đòi bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng

Ngày 21/10, ông Huỳnh Thanh Lam (41 tuổi, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - người bị đình chỉ bị can trong vụ án làm hư hỏng camera nhà hàng xóm - cho biết sau gần 3 năm xảy ra vụ việc, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã xác định không cấu thành tội phạm và đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông.

Ông Lam đã gửi hồ sơ đến Viện KSND TP Cà Mau yêu cầu bồi thường oan sai. Số ngày ông bị khởi tố và đến khi được đình chỉ là 1.030 ngày.

Tổng các khoản tiền ông Lam đòi bồi thường hơn 3,482 tỷ đồng, gồm: Thiệt hại do thu nhập bị mất, bị giảm sút; thiệt hại về tinh thần; chi phí đi lại, in ấn, gửi tài liệu; chi phí luật sư bào chữa…

Ngoài yêu cầu bồi thường vật chất, ông Lam cũng đề nghị Viện KSND TP Cà Mau tổ chức xin lỗi và cải chính công khai tại nơi cư trú.

"Trong 3 năm qua, tôi bị mang thân phận là bị can, uy tín, danh dự của tôi đã bị xâm hại đặc biệt nghiêm trọng. Tôi bị tổn thất về tinh thần, gia đình tôi và các con phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng và các đối tác quan hệ kinh doanh... Khoản thiệt hại này là rất lớn, không thể khôi phục được", ông Lam chia sẻ.

Viện KSND TP Cà Mau đã có giấy xác nhận về việc nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường oan sai của ông Lam.

Hiện trường camera trong vụ án hiện nay (Ảnh: Người dân cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, ông Huỳnh Thanh Lam và ông T.T.P. (hàng xóm) tranh chấp ranh đất phần đất tọa lạc tại khóm 5 (phường 1, TP Cà Mau). Ngày 12/8/2019, ông P. cho lắp hai camera giám sát gắn trên trụ bê tông bờ tường bên phần đất của ông.

Thấy camera giám sát của ông P. lắp quay sang đất của mình nên ông Lam dùng cây "tác động" làm hư hỏng hai camera này.

Đầu tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can và cấm rời khỏi nơi cư trú đối với ông Lam, để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

Trong quá trình tố tụng, VKSND TP Cà Mau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung liên quan đến nội dung xác định giá trị thiệt hại trong vụ án.

Đến ngày 13/9/2022, Hội đồng định giá tài sản TP Cà Mau có kết luận định giá tại thời điểm ngày 15/8/2019 thì giá trước thuế của một camera là 500.000 đồng và sau thuế của một camera là 550.000 đồng. Như vậy, tổng trị giá hai camera là 1,1 triệu đồng.

Từ kết luận này, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau xét thấy hành vi của ông Huỳnh Thanh Lam không cấu thành tội phạm nên có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với anh Lam.