Vụ gã đàn ông truy sát gia đình vợ cũ: Nạn nhân bị thương đã tỉnh táo

Sáng 8/6, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân T.H. (SN 2004, trú tại 5/14 đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, thành phố Huế) đã qua cơn nguy kịch, các vết thương được khâu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, tuy nhiên phải tiếp tục theo dõi vì bị đa chấn thương.

Anh H. là một trong 3 nạn nhân trong vụ án gã đàn ông dùng dao truy sát người thân trong gia đình vợ cũ, xảy ra trước đó một ngày tại địa chỉ nêu trên.

Khu vực hiện trường vụ án gã đàn ông dùng dao truy sát người thân trong gia đình vợ cũ, xảy ra tại địa bàn thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h ngày 7/6, đối tượng Phan Văn Phú (SN 1992, trú tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền) tìm đến nhà vợ cũ tại đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Tại đây, Phú dùng dao truy sát, khiến chị T.T.K.C. (SN 1994, vợ cũ) và bà N.T.C. (SN 1972, mẹ vợ cũ) bị thương nặng, tử vong.

Nạn nhân T.H. ở trên tầng 2 nghe tiếng người thân la hét liền chạy xuống cũng bị anh rể cũ tấn công, dẫn đến chấn thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Phan Văn Phú đến trụ sở Công an phường Xuân Phú đầu thú. Đối tượng khai nhận năm 2019, Phú kết hôn với chị C., giữa hai người có một con chung. Năm 2024, vợ chồng ly hôn, chị C. được quyền nuôi con.

Sau ly hôn, Phú và chị C. phát sinh mâu thuẫn do vợ cũ ngăn cản đối tượng thăm con.

Theo người thân của các nạn nhân, chiều 6/6, chị C. và Phú có gặp nhau, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Phú đe dọa sẽ giết hại toàn bộ người thân của vợ cũ và cảnh báo chị C. chuẩn bị sẵn 4 chiếc quan tài dành cho bản thân, cha mẹ và em trai chị này.

Nghi phạm Phan Văn Phú tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng Phú làm nghề sửa chữa ô tô tại tỉnh Quảng Ninh từ năm 2010; đến đầu tháng 5 chuyển về làm việc tại tỉnh Thanh Hóa và chưa có tiền án, tiền sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã kiểm tra nhanh, kết quả Phú âm tính với ma túy và nồng độ cồn.