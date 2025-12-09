Vụ cô gái Nghệ An mất tích: Thi thể ở Hưng Yên trùng khớp ADN

Ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho biết gia đình đã nhận được thông báo kết quả giám định ADN từ cơ quan công an.

Thi thể nữ được phát hiện trôi trên sông tại tỉnh Hưng Yên gần một tháng trước trùng khớp với con gái ông là N.T.Y.N. (19 tuổi), mất tích từ ngày 3/11.

Kết quả ADN xác định thi thể trôi sông ở Hưng Yên chính là Y.N. (trái) (Ảnh: Khánh Chiến).

“Họ mới thông báo qua điện thoại, chưa có văn bản. Khi có thông báo cụ thể, gia đình sẽ ra Hà Nội làm việc với cơ quan chức năng”, ông Ngọc nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một nữ giới bị trói và đặt trong túi nilon thả trôi theo dòng sông đoạn qua xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên).

Nạn nhân khó nhận dạng nhưng trên cơ thể có hình xăm “19/12/2006”, trùng với thông tin gia đình ông Ngọc cung cấp về Y.N..

Ngay khi tiếp nhận thông tin, người thân của Y.N. đến Hưng Yên để phối hợp xác minh. Tuy nhiên, thời điểm gia đình có mặt, thi thể đã được mai táng. Dựa trên hình ảnh hình xăm do cơ quan công an cung cấp, ông Ngọc nhận thấy nhiều đặc điểm trùng khớp với con gái mình.

Theo gia đình, N. là con gái đầu, từng đi làm thuê tại Hà Nội và Bắc Ninh. Gần hai tháng trước, do bà nội ốm, N. xin nghỉ việc về quê chăm sóc và dự định tìm việc gần nhà để thuận tiện đi lại.

Chiều 2/11, hai người lạ (một nam, một nữ) xuất hiện gần nhà và đứng trò chuyện với N.. khoảng 30 phút. Tối cùng ngày, N. xin phép ra Hà Nội để tiễn một người bạn đi nước ngoài.

Đến 14h30 ngày 3/11, N. bắt xe ghép ra Hà Nội. Một ngày sau đó, N. gọi điện báo với bác gái sẽ ở lại thêm một ngày trước khi trở về.

Sáng 5/11, em gái gọi cho N. nhưng không ai nghe máy. Tin nhắn hỏi thăm chỉ nhận được phản hồi ngắn: “Chiều chị về”.

Từ thời điểm đó, gia đình không thể liên lạc lại dù gọi nhiều lần. Lo lắng cho con, gia đình trình báo cơ quan công an và chia sẻ thông tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 11/11, cơ quan công an thông báo phát hiện thi thể nữ bị trói thả trôi sông tại Hưng Yên, có nhiều đặc điểm trùng với Y.N..