Vụ án thầy bói truy sát gia đình hàng xóm (kỳ 1): Án mạng lúc rạng sáng

Năm 2019, người dân phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), kinh hoàng phát hiện gia đình ông B.S.Đ. (SN 1940), bị người hàng xóm hành nghề thầy bói cầm dao truy sát. Vụ việc khiến vợ ông Đ. và con dâu ông Đ. tử vong. Còn ông Đ. và người con trai bị thương.

Tiếng kêu cứu lúc rạng sáng

4h ngày 4/3/2019, dân ở ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra khỏi nhà kiểm tra thì thấy anh B.S.T. (SN 1974), trên người dính đầy máu, đang đứng ở đầu ngõ, chỉ vào nhà mình kêu cứu “cứu tôi với, nó đâm chết hết cả nhà tôi rồi”.

Thời điểm anh T. chạy ra ngoài kêu cứu thì gặp Công an phường Ngô Quyền đang đi tuần tra. Nhận thấy sự việc chẳng lành, tổ tuần tra và người dân trong ngõ chạy vào nhà anh T. kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện mẹ đẻ và vợ anh T. là bà P.T.M. và chị P.T.D., đã tử vong. Anh T. cùng bố mình là ông B.S.Đ. bị thương.

Ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh: Minh Tuyến).

Lực lượng Công an phường Ngô Quyền đã báo cáo sự việc đến Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định cũ. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các lực lượng đưa anh T. và ông Đ. đi cấp cứu; đồng thời thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Gia đình ông Đ. sống hiền lành. Bà P.T.M., là công nhân Nhà máy Dệt về hưu. Còn ông Đ. là công nhân Công ty Xây dựng số 5 về nghỉ mất sức và có hành nghề bói toán một thời gian nhưng đã bỏ nghề từ lâu.

Vụ án xảy ra lúc rạng sáng khiến người dân TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ, vô cùng bàng hoàng. Người dân không khỏi bàn tán xôn xao trước sự việc cả gia đình ông Đ., bị truy sát.

Bị hàng xóm mang dao truy sát cả gia đình

Căn cứ vào kết quả điều tra hiện trường và lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an xác định nghi phạm của vụ án mạng kinh hoàng trên là Trịnh Viết Ba (SN 1967), hàng xóm với các gia đình nạn nhân.

Cơ quan công an xác định, Trịnh Viết Ba hành nghề thầy cúng, là người gốc Thái Bình, có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định cũ. 10 năm nay, Trịnh Viết Ba thuê trọ tại số nhà 8B, ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám. Trịnh Viết Ba sống một mình không gây hiềm khích với hàng xóm xung quanh.

Gia đình nạn nhân và hung thủ là hàng xóm với nhau (Ảnh: Minh Tuyến).

Lực lượng công an lập tức tiếp cận nhà đối tượng Trịnh Viết Ba, nhưng cửa nhà đối tượng đã chốt bên trong. Nhận định đối tượng có thể sẽ tự sát, lực lượng chức năng phá cửa nhà đối tượng. Lúc này Ba cứa cổ tự sát, cơ quan công an đã đưa đối tượng Ba đi cấp cứu. Xét nghiệm máu Trịnh Viết Ba cho kết quả nồng độ cồn cao gấp 4 lần bình thường.

Theo cảnh sát, khoảng 4h ngày 4/3/2019, Trịnh Viết Ba cầm theo 2 con dao (gồm 1 dao loại to, 1 dao nhọn gọt hoa quả), đến nhà ông Đ. gọi cửa rồi cầm dao truy sát cả nhà ông Đ.

(Còn tiếp).