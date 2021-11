Nghi án vợ giết chồng lúc rạng sáng: Khởi tố người vợ

Dân trí Sáng 21/11, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ngân về "tội giết người".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Ngân (SN 1974 - vợ anh Đinh Hữu Lâm), trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ giết người. Trước đó như Dân trí đã đưa tin, sáng 13/11, người dân xóm 1, xã Nam Lĩnh nghe tiếng la hét thất thanh từ gia đình anh Lâm phát ra. Khi mọi người chạy sang thì phát hiện anh này bê bết máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong. Xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn - nơi xảy ra sự việc rúng động vào sáng 13/11 (Ảnh: Google Maps). Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ. Nguyễn Duy