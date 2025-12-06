Vụ án phân lô, bán nền lớn nhất Phú Quốc: Bắt thêm một giám đốc

Qua điều tra mở rộng vụ án lừa đảo phân lô, bán nền lớn nhất Phú Quốc xảy ra hồi năm 2024, chiều 6/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Bùi Quang Huy (39 tuổi, cư trú xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Quang Huy là Giám đốc Công ty TNHH Đất vàng đảo ngọc đặc khu, đăng ký kinh doanh bất động sản.

Huy được Đặng Văn Lĩnh thuê xác định hiện trạng các khu đất mà Lĩnh mua, đồng thời lập bản vẽ, phân lô các khu đất này theo yêu cầu của Lĩnh.

Dù đây không phải là ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty mình nhưng Huy vẫn đo đạc, làm bản vẽ phân lô theo yêu cầu Lĩnh rồi lấy tiền công từ 1 đến 4 triệu đồng mỗi bản vẽ, tuỳ theo diện tích lớn nhỏ.

Trong quá trình thực hiện, Huy biết các khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tại thời điểm Lĩnh giao đất cho khách hàng, đất chưa xin dời ranh rừng nhưng Lĩnh vẫn bán theo tờ kết quả đo đạc hiện trạng, bản vẽ phân lô mà Huy đưa cho Lĩnh.

Hành vi của Huy được xác định là đã giúp sức tích cực cho nhóm của Lĩnh trong việc phân lô, bán nền trái phép tại 8 dự án "ma" do Công ty LHD lập ra để chiếm đoạt tài sản của 347 bị hại với tổng số tiền trên 432 tỷ đồng.

Ngoài Huy, Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Hùng về tội Đưa hối lộ; khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bổ sung bị can Đặng Văn Lĩnh về tội Hủy hoại rừng.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án với các tội danh Chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc.