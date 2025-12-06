Vụ án phân lô, bán nền lớn nhất Phú Quốc: Bắt thêm một giám đốc
(Dân trí) - Liên quan vụ án phân lô, bán nền trái phép lớn nhất Phú Quốc xảy ra năm 2024, Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam thêm một bị can, đồng thời khởi tố thêm tội Huỷ hoại rừng với nhiều bị can khác.
Qua điều tra mở rộng vụ án lừa đảo phân lô, bán nền lớn nhất Phú Quốc xảy ra hồi năm 2024, chiều 6/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Bùi Quang Huy (39 tuổi, cư trú xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Quang Huy là Giám đốc Công ty TNHH Đất vàng đảo ngọc đặc khu, đăng ký kinh doanh bất động sản.
Huy được Đặng Văn Lĩnh thuê xác định hiện trạng các khu đất mà Lĩnh mua, đồng thời lập bản vẽ, phân lô các khu đất này theo yêu cầu của Lĩnh.
Dù đây không phải là ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty mình nhưng Huy vẫn đo đạc, làm bản vẽ phân lô theo yêu cầu Lĩnh rồi lấy tiền công từ 1 đến 4 triệu đồng mỗi bản vẽ, tuỳ theo diện tích lớn nhỏ.
Trong quá trình thực hiện, Huy biết các khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tại thời điểm Lĩnh giao đất cho khách hàng, đất chưa xin dời ranh rừng nhưng Lĩnh vẫn bán theo tờ kết quả đo đạc hiện trạng, bản vẽ phân lô mà Huy đưa cho Lĩnh.
Hành vi của Huy được xác định là đã giúp sức tích cực cho nhóm của Lĩnh trong việc phân lô, bán nền trái phép tại 8 dự án "ma" do Công ty LHD lập ra để chiếm đoạt tài sản của 347 bị hại với tổng số tiền trên 432 tỷ đồng.
Ngoài Huy, Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Nguyên và Đặng Văn Hùng về tội Đưa hối lộ; khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bổ sung bị can Đặng Văn Lĩnh về tội Hủy hoại rừng.
Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án với các tội danh Chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc.
Vụ phân lô, nền trái phép lớn nhất Phú Quốc
Trước đó ngày 19/4/2024, Công an TP Phú Quốc (nay là Công an Đặc khu Phú Quốc) đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Lê Minh Điệp (34 tuổi), Đặng Văn Hùng (44 tuổi) và Đặng Văn Lĩnh (40 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng cùng nhau thành lập Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản.
Từ 2021 đến 2022, cả 3 đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương; ấp 3, xã Cửa Cạn và lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó nhóm này tự ý san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện,... trái phép trên các thửa đất; thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là: Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án không có thật).
Các đối tượng còn giới thiệu quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.
Khi phân lô bán nền, các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác.
Đáng chú ý, có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm đất suối do nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý; có thửa đất khi đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.
Với những thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm khách hàng.
Trong đó, khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (dự án Khu dân cư Cửa cạn) các đối tượng đã phân thành 3 khu với hơn 1.950 nền, bán được số tiền hơn 250 tỷ đồng.
Ngoài ra các đối tượng còn phân lô một số thửa đất khác trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
Liên quan vụ án này, Công an tỉnh An Giang hồi tháng 9 đã khởi tố 4 phóng viên về tội Cưỡng đoạt tài sản, gồm: Lê Tiến Phong (39 tuổi) công tác tại báo Pháp luật Việt Nam; Trần Tam Điệp (41 tuổi) và Lê Nam Trung (49 tuổi), cùng công tác tại Đài truyền hình kỹ thuật số VTC; Vũ Văn Nam (48 tuổi) công tác tại Tạp chí Sức khỏe và môi trường.