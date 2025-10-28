Trả lại hơn 500 lượng vàng cho ông chủ Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ).

Cơ quan tố tụng truy tố Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo", cựu Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa) bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo cáo trạng quá trình điều tra, cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ đồ vật, tài sản của bị can Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty có liên quan.

Ghi nhận bị can Nguyễn Thị Hằng đề nghị dùng số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản đang bị cơ quan điều tra phong tỏa và được anh trai là Nguyễn Thanh Tùng nộp 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại tòa (Ảnh: Phương Nguyên).

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cũng đã ra quyết định tạm giữ đối với 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 ô tô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng (thu giữ của Nguyễn Văn Hậu); 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Cũng theo cáo trạng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tiền Nguyễn Văn Hậu còn lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ của bản án sơ thẩm số 466/2025 của TAND TP Hà Nội để đảm bảo thi hành án.

Quá trình giải quyết, viện kiểm sát ghi nhận đề nghị của Hậu về việc bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Do đó, viện kiểm sát quyết định trả số tài sản này cho Hậu. Đến nay, Hậu đã nộp 60 tỷ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 9 tỷ đồng là tiền của các bị can khác và người có liên quan đến vụ án này.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị can đã không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư.

Từ đó dẫn đến Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm lợi dụng, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nguyên nhân dẫn tới sai phạm là do các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công dù nhiều nhưng chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc, gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.