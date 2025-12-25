Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng, Shark Thủy mới nộp lại 2 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, cùng 28 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Cáo trạng xác định, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, dù Công ty CP Tập đoàn Egroup chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tương ứng với hơn 3 triệu cổ phần, nhưng Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng hơn 200 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua hơn 26.000 hợp đồng, thu về số tiền hơn 7.700 tỷ đồng.

Trong số này, hơn 3 triệu cổ phần theo vốn điều lệ được chuyển nhượng cho khoảng 60 nhà đầu tư, đến nay còn dư nợ gốc hơn 80 tỷ đồng. Đáng chú ý, hơn 200 triệu cổ phần vượt vốn điều lệ được chuyển nhượng cho hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua hàng chục nghìn hợp đồng, với dư nợ gốc hơn 7.700 tỷ đồng.

Shark Thủy đã bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: DT).

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần được Shark Thủy chỉ đạo quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính để báo cáo cơ quan chức năng.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2020, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng khoảng 70% số tiền thu được từ việc bán cổ phần để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước đó nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 30% còn lại được dùng để trả các khoản nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng, đồng thời chuyển vào các doanh nghiệp do Thủy sở hữu hoặc nhờ người khác đứng tên sở hữu cổ phần nhằm nâng vốn sở hữu cá nhân.

Với số tiền dư nợ gốc hơn 7.700 tỷ đồng, Shark Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo sử dụng hết, khiến Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại. Đến nay, bị can mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, ngoài hành vi nêu trên, Shark Thủy còn chỉ đạo huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu và các phương thức khác. Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 1.200 đơn tố cáo liên quan đến phát hành trái phiếu với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng; hơn 1.100 đơn tố cáo liên quan đến hình thức hợp tác kinh doanh với số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có hơn 300 đơn tố cáo thông qua hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh với số tiền hơn 100 tỷ đồng và hơn 600 đơn tố cáo liên quan đến hình thức thu học phí với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách các nội dung trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ, Công ty CP Tập đoàn Egroup được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2008 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016, vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng lên hơn 900 tỷ đồng.

Với việc ban hành cáo trạng, VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.