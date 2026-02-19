Vụ 2 giám đốc công ty xe điện bị khởi tố: Lộ thêm nhiều sai phạm

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, liên quan đến vụ Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng bị khởi tố về tội Trốn thuế, công an đã làm rõ thêm nhiều vi phạm.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, hàng trăm hộ dân kinh doanh xe điện đã đồng loạt gửi đơn tố cáo, phản ánh nhiều bất cập trong tổ chức, quản lý xe điện trên địa bàn.

Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và nữ kế toán bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo phản ánh, hoạt động xe điện chở khách tại khu du lịch Sầm Sơn chủ yếu do 2 doanh nghiệp trên tổ chức, quản lý, với gần 400 phương tiện đăng ký.

Trong nhiều năm, các doanh nghiệp này giữ vai trò điều hành hoạt động xe điện phục vụ du khách. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đã phát sinh nhiều bất cập, gây bức xúc cho các hộ dân có phương tiện tham gia kinh doanh.

Nhiều hộ dân cho biết dù xe điện là tài sản hợp pháp do người dân tự đầu tư, song để được tham gia hoạt động chở khách, hằng năm các chủ phương tiện phải nộp cho đơn vị điều hành 7-10 triệu đồng/xe.

Trường hợp chủ phương tiện không nộp tiền sẽ không được bố trí hoạt động, dù phương tiện và người điều khiển đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Xe điện hoạt động tại khu du lịch Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Người dân cho biết còn phát sinh các khoản thu nội bộ hoặc phí dịch vụ chưa được giải thích rõ ràng về căn cứ pháp lý, mức thu và mục đích sử dụng.

Do không bố trí đầy đủ lực lượng quản lý, điều phối phương tiện, trong khi việc tham gia hoạt động chủ yếu dựa trên nghĩa vụ tài chính, nên công tác giám sát về giá cước, lộ trình, điểm đón, trả khách chưa được thực hiện chặt chẽ.

Hệ quả là tình trạng xe điện hoạt động lộn xộn, tranh giành khách, chèo kéo, ép giá, thu tiền không đúng quy định vẫn xảy ra tại một số khu vực, thời điểm, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Những bất cập kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ kinh doanh, môi trường du lịch địa phương. Người dân đề nghị cơ quan chức năng thanh tra toàn diện hoạt động xe điện, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), chấn chỉnh công tác quản lý nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng, minh bạch.

Trước đó, ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong, cùng Vũ Thùy Dương, kế toán công ty, về tội Trốn thuế.

Cùng tội danh trên, công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng và Nguyễn Thị Huyền, kế toán công ty.

Theo cơ quan điều tra, trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu chi, nâng khống chi phí giá vốn.

Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong 2 năm được xác định hơn 786 triệu đồng; còn Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng là hơn 162 triệu đồng.