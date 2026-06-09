Vờ có nhiều tiền, gã trai đánh tráo điện thoại lấy 2 chiếc iPhone

Ngày 9/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 20/4, tại thôn Làng Mãn 2, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình điều tra cảnh sát xác định, ngày 20/4 xuất hiện 1 đối tượng là nam giới đến cửa hàng điện thoại Trường Sơn thuộc thôn Làng Mãn 2, xã Thái Hòa để hỏi mua điện thoại di động iPhone.

Gương mặt đối tượng xấu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tại cửa hàng, đối tượng này lấy ra một bọc ni lông đen, bên trong chứa một tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, dưới tờ tiền là các tờ giấy được cắt xếp chồng lên nhau trông giống như một cọc tiền lớn, cùng một mô hình điện thoại di động kiểu dáng iPhone 17 Pro Max.

Theo cảnh sát, việc này để kẻ xấu lấy lòng tin của chủ cửa hàng.

Khi chủ cửa hàng lấy 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max cho đối tượng xem và kiểm tra theo yêu cầu. Kẻ xấu đã lợi dụng khi chủ cửa hàng không quan sát rồi tráo đổi 2 chiếc điện thoại của cửa hàng bằng điện thoại mô hình đã chuẩn bị từ trước.

Sau khi lấy được điện thoại, kẻ xấu lấy lý do có người gọi điện thoại nên đi ra ngoài và rời đi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân, các cơ quan, tổ chức khi có thông tin về đối tượng liên quan đến vụ án thì thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang ở phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.