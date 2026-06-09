Bé gái 5 tuổi ở Phú Quốc bị hàng xóm xâm hại

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ Trần Văn Việt (30 tuổi, trú tại khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Trần Văn Việt.

Trước đó lúc 11h, ngày 5/6, Trần Văn Việt đang ở nhà thuộc khu phố Suối Cát Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc thì thấy cháu T.V. (5 tuổi) là hàng xóm đến nhà của Việt để xem tivi.

Lợi dụng trong nhà đang vắng người, Việt thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu V..

Khoảng 5 phút sau, bà ngoại của cháu V. qua nhà Việt để kêu cháu về ăn cơm thì phát hiện Việt đang xâm hại cháu mình nên hô hoán và trình báo đến Công an đặc khu Phú Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.