Một người nước ngoài bị khởi tố vì đập phá quán cà phê lúc nửa đêm

Ngày 9/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông L.S.G. (35 tuổi, quốc tịch nước ngoài) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 24h ngày 30/5, tại quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải Châu, Đà Nẵng), người này bất ngờ có hành vi côn đồ, hung hãn sau một mâu thuẫn nhỏ với khách đang ngồi trong quán.

Cơ quan công an khởi tố ông L.S.G. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, đối tượng đã đập vỡ điện thoại của người khác rồi dùng ghế gỗ đập phá hàng loạt tài sản, la hét, xô đổ đồ đạc tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí bên trong quán.

Hành vi quá khích của đối tượng khiến nhiều khách hàng và nhân viên hoảng loạn tháo chạy ra ngoài đường.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn xông lên tầng lửng đạp cửa, tiếp tục đập phá tài sản và khống chế một nam thanh niên có mặt tại quán. Chỉ đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng mới chấm dứt hành vi gây rối.

Vụ việc đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở và gây tụ tập đông người trên tuyến đường Lê Hồng Phong trong đêm.

Thiệt hại ban đầu của vụ đập phá được xác định gần 383 triệu đồng, gồm nhiều điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng và tài sản khác của khách hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập hệ thống camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Đáng chú ý, đối tượng được xác định có biểu hiện chống đối, không hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục định giá thiệt hại để làm rõ trách nhiệm đối với hành vi hủy hoại tài sản của người nước ngoài này.

Như tin đã đưa, tối 29/5, khi quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, Đà Nẵng đang có nhiều khách, một người nước ngoài bất ngờ la hét, đập phá đồ đạc bên trong quán khiến nhân viên và một số khách đang uống cà phê hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiếp cận, khống chế người này đưa ra khỏi quán.