Khởi tố 5 người làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Các bị can gồm: Phạm Văn Hưng (47 tuổi), Nguyễn Thị Bình (43 tuổi), Nguyễn Bá Toản (43 tuổi), Phùng Đức Quyền (35 tuổi), Nguyễn Thị Lan Hương (35 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Các bị can bị khởi tố (Ảnh: A.N.).

Theo cơ quan công an, vụ việc được Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện trong quá trình nắm tình hình tại hai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, gồm Ecohome Sông Thương và Vegahome Quang Châu.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2025, Phạm Văn Hưng đã cấu kết với Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Bá Toản làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Ecohome Sông Thương. Mỗi bộ hồ sơ, Hưng thu lợi từ 1 đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Phùng Đức Quyền và Nguyễn Thị Lan Hương bị xác định đã trực tiếp làm giả hàng chục bộ hồ sơ nhằm hưởng hoa hồng môi giới bán căn hộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hưng, Bình, Toản và Quyền. Riêng Nguyễn Thị Lan Hương bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.