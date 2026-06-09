Khởi tố nhóm người nổ súng khi đi đòi nợ

Sáng 9/6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hoạt (32 tuổi), Đoàn Ánh Dương (23 tuổi), Trần Viết Đức (22 tuổi), cùng trú tại Hà Tĩnh và Phan Đình Dũng (32 tuổi, trú tại TPHCM) về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn trong việc trả nợ, chiều 30/5, Hoạt (bên cho vay) cùng Dương, Đức và Dũng chuẩn bị súng bắn đạn cao su, gậy bóng chày đi ô tô đến nhà anh T.Đ.T. (33 tuổi, trú tại xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) để giải quyết.

Quá trình này, nhóm của Hoạt và anh T. xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Hoạt nổ súng bắn khiến anh T. bị thương, phải đi điều trị tại bệnh viện.

Theo anh T., vào tháng 2, do cần vốn làm ăn, anh cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hoạt để vay 350 triệu đồng. Đến ngày 29/5, anh T. thanh toán 380 triệu đồng bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi.

Khoản tiền còn lại hơn 30 triệu đồng, anh T. xin gia hạn thêm vài ngày để thu xếp trả. Vào ngày 30/5, hai bên trao đổi về khoản tiền còn lại và phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến sự việc nêu trên.