Vợ chồng chủ công ty đậu phộng Tân Tân kháng cáo

TAND khu vực 16 (TPHCM) vừa ban hành thông báo kháng cáo trong vụ án không chấp hành án và trốn thuế, xảy ra tại Công ty CP Tân Tân .

Theo đó, bị cáo Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty CP Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trước đó, ngày 13/4, TAND khu vực 16 tuyên phạt ông Trần Quốc Tân mức án 3 năm 9 tháng tù về các tội Trốn thuế và Không chấp hành bản án.

Các bị cáo Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng mỗi người bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Không chấp hành án.

Theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tân bị xác định đã cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty Cổ phần Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai và không báo cáo thuế, qua đó trốn thuế số tiền 1,93 tỷ đồng (cáo trạng trước đó xác định gần 1,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty Cổ phần Tân Tân còn để ngoài sổ sách các khoản thu từ hoạt động bán hàng và gia công, dù vẫn xuất hóa đơn. Hành vi này làm phát sinh số tiền thuế không nộp hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.

Đối với tội Không chấp hành bản án, cáo trạng nêu rõ: Tháng 7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần cá nhân tại công ty với giá 36,6 tỷ đồng. Sau đó, bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, đồng thời cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và các báo cáo liên quan, nhưng ông Tân không thực hiện.

Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) đã tuyên buộc Công ty Cổ phần Tân Tân phải triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng, với vai trò là thành viên HĐQT, đã để mặc ông Tân tự điều hành công ty, dẫn đến việc không chấp hành bản án, dù cả ba đều có đầy đủ điều kiện và khả năng thực hiện.