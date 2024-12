Vỏ bọc hoàn hảo của kẻ trốn truy nã hơn 20 năm

Ngày 29/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đã bàn giao kẻ mang lệnh truy nã Vy Văn Phòng (SN 1972, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cho Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ của công an, Vy Văn Phòng liên quan đến một vụ án về lưu hành tiền giả xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Quế Phong vào năm 2002. Khi đồng bọn bị công an bắt giữ, Phòng nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Vy Văn Phòng lẩn trốn trong vỏ bọc là một quân nhân Lào (Ảnh: Huy Quân).

Ngày 15/7/2003, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã Vy Văn Phòng. Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức truy bắt ông ta nhưng không có kết quả.

Đầu tháng 7, nguồn tin từ trinh sát ngoại biên báo có người Lào tên Vilaisack Vongsa, 52 tuổi, có nhiều đặc điểm trùng khớp với Vy Văn Phòng. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với các cơ quan liên quan của nước bạn để xác minh thông tin người đàn ông kể trên.

Theo thông tin phía bạn cung cấp, Vilaisack Vongsa hiện là quân nhân, cán bộ quản lý tại một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Lào. Theo hồ sơ quản lý, Vilaisack Vongsa mang quốc tịch Lào, đã ly hôn vợ, đang nuôi 2 con 12 và 14 tuổi. Trong quá trình công tác, sinh sống ở địa phương, Vilaisack Vongsa luôn tỏ ra là người siêng năng, có năng lực...

Bằng con mắt nghiệp vụ, cũng như đối chiếu với những đặc điểm trong hồ sơ truy nã, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có "linh cảm đặc biệt" về Vilaisack Vongsa. Tuy nhiên, việc xác minh điều tra về viên đại úy quân đội này phải đặc biệt cẩn trọng.

Lực lượng truy nã Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng nước bạn dẫn giải Vy Văn Phòng qua biên giới (Ảnh: Huy Quân).

Với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng nước bạn, sự thật về Vilaisack Vongsa cũng dần được hé lộ. Sau gần nửa năm điều tra, công an đã bóc trần "vỏ bọc hoàn hảo" của tên tội phạm trốn truy nã này.

Làm việc với cơ quan chức năng, ban đầu Vilaisack Vongsa không thừa nhận bản thân là Vy Văn Phòng. Ông ta khẳng định mình là người gốc Lào, có thời gian làm việc ở một số địa phương của Việt Nam trước đây nên có nói được tiếng Việt.

Tuy nhiên, với những bằng chứng đã được Công an Nghệ An thu thập trước đó, Vilaisack Vongsa phải cúi đầu nhận tội.

Phòng khai, năm 2002, khi đường dây lưu hành tiền giả tại huyện Quế Phong bị bóc gỡ, ông ta nhanh chân cắt rừng, bỏ trốn sang Lào, để lại người vợ mới cưới được mấy tháng.

Sau khi qua đất Lào, Phòng tìm đến nhà người quen tại một khu vực đồi núi hẻo lánh thuộc tỉnh Hủa Phăn để ẩn náu. Một thời gian sau, ông ta đăng ký vào hộ khẩu của gia đình này, nhập quốc tịch Lào với cái tên Vilaisack Vongsa.

Năm 2004, với lí lịch "sạch", Phòng xin được vào làm việc trong một công ty thuộc Bộ Quốc phòng Lào. Nhờ nhanh nhẹn, có năng lực, vài năm sau, Phòng được chuyển biên chế vào quân đội. Để tránh sự truy bắt của công an Việt Nam, Phòng cắt đứt liên lạc với người thân ở quê, lập gia đình mới.

Với vỏ bọc gần như hoàn hảo này, Vy Văn Phòng tỏ ra bất ngờ khi Công an Nghệ An lần ra hành tung của mình.

Ngày 17/12, Vy Văn Phòng đã được dẫn giải về Việt Nam, kết thúc 22 năm chạy trốn của mình.