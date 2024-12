Bắt đối tượng mua bán người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 27/12, Công an xã Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Trần Minh Kha (37 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên) là đối tượng bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán người.

Công an xã Nam Du đã bàn giao Kha cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Hoàng Đô).

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 26/12, Công an xã Nam Du đã phát hiện Kha đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên đảo Nam Du.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã ra sức chống trả lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an vẫn khống chế Kha thành công và đưa về trụ sở làm việc.

Hiện Công an xã Nam Du đã bàn giao Kha cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu xử lý theo quy định pháp luật.