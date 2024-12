Cựu cán bộ huyện buôn ma túy, trốn truy nã 15 năm

Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bắt giữ thành công Lương Trọng Tấn (SN 1973, trú thị trấn Thạch Giám, Tương Dương) sau 15 năm truy nã.

Lương Trọng Tấn từng là cán bộ hợp đồng một phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Tương Dương. Năm 2009, người đàn ông này bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ do liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, Lương Trọng Tấn là cán bộ một phòng chuyên môn cấp huyện (Ảnh: Phan Tuyết).

Trong quá trình bị giam giữ để phục vụ điều tra, lợi dụng sự sơ hở, Lương Trọng Tấn bỏ trốn.

Ngày 14/7/2009, Công an huyện Tương Dương ra quyết định truy nã Lương Trọng Tấn. Đơn vị này nhiều lần tổ chức truy bắt Tấn nhưng chưa thành công.

Mới đây, nguồn tin trinh sát cho thấy Lương Trọng Tấn đang lẩn trốn tại tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Công an huyện Tương Dương tổ chức 2 tổ công tác sang Lào, phối hợp với một số đơn vị và cơ quan chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này vào ngày 23/12.

Tại cơ quan điều tra, Lương Trọng Tấn khai anh ta thường xuyên thay đổi địa điểm, che giấu thân phận và cố tình làm thay đổi đặc điểm nhận dạng nhằm trốn tránh sự truy bắt của công an.