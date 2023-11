Vợ báo công an ngăn chồng bị "công an trên mạng" lừa toàn bộ tiền tích góp

Ngày 1/11, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Thanh Liên (Thanh Chương, Nghệ An) - cho biết công an xã vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo nhắm tới công dân trên địa bàn.

Khoảng 10h ngày 1/11, bà Th. (trú xóm Liên Sơn, xã Thanh Liên) đi chợ về, không thấy chồng nên gọi điện thoại tìm. Qua điện thoại, ông T. (62 tuổi, chồng bà Th.) cho biết đang đi "gửi tiền tiết kiệm cho công an để chứng minh không liên quan đến tội phạm ma túy".

Nghi ngờ chồng mình đang bị lừa, bà Th. liền gọi điện báo Công an xã Thanh Liên nhờ hỗ trợ.

Ông T. vẫn chưa hết run khi biết mình suýt sập bẫy lừa đảo trên mạng (Ảnh: M. Cường).

"Nhận được tin báo của bà Th., ngay lập tức chúng tôi liên lạc với ông T., thông báo ngắn gọn về việc ông đang bị nhóm đối tượng lừa tiền, đề nghị quay lại trụ sở công an xã để được hỗ trợ. Rất may ông T. đang di chuyển trên đường, chưa đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Khi ông T. có mặt tại trụ sở công an, đối tượng mặc trang phục công an vẫn tiếp tục gọi video vào số zalo của ông T. giục chuyển tiền, nhưng khi phát hiện tôi là người nghe máy, đối tượng liền ngắt và chặn liên lạc", Thiếu tá Cường cho biết.

Tại trụ sở công an xã, ông T. vẫn chưa hết run khi biết bản thân suýt sập bẫy bọn lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo trình bày của ông T., sáng 1/11, một người gọi điện tới thông báo sim điện thoại của ông không chính chủ và sẽ bị chặn 2 chiều sau 2 giờ nữa. Chúng yêu cầu ông kết bạn zalo để hướng dẫn cách không bị chặn 2 chiều.

Đối tượng yêu cầu ông T. cung cấp số căn cước công dân và dò hỏi xem người đàn ông này có tiền tiết kiệm không. Ông T. thật thà cho biết bản thân có 3 sổ tiết kiệm, tổng số tiền 290 triệu đồng.

Nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng ứng dụng công nghệ Deepfake (sử dụng công nghệ tạo ra các đoạn video với khuôn mặt giống hệt khuôn mặt người muốn dùng giả mạo) thực hiện hàng loạt cuộc gọi để lừa đảo ông T. (Ảnh: M. Cường).

Sau đó, ông T. nhận được cuộc gọi video qua zalo. Trong video là một người mặc trang phục công an, xưng là cán bộ điều tra Công an thành phố Đà Nẵng. Người này cho biết, kiểm tra thông tin của ông T. cho thấy có liên quan đến một tài khoản ngân hàng ở Đà Nẵng có số tiền rất lớn đang bị nghi liên quan đến tội phạm ma túy.

Vị "cán bộ công an" này sau đó kết nối với một người khác, xưng kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, yêu cầu ông T. chuyển toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm sang một tài khoản chỉ định.

"Qua cuộc gọi video, thấy họ mặc đồ công an, kiểm sát, tôi tưởng thật. Họ bảo chuyển tiền vào số tài khoản kia, nếu chứng minh tôi không liên quan đến hoạt động mua bán ma túy thì sẽ trả lại, nếu không chuyển tiền thì sẽ về bắt ngay trong chiều nay", ông T. vẫn chưa hết run, kể lại.

Vợ chồng ông T. cảm ơn lực lượng Công an xã Thanh Liên đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn nên gia đình không bị mất đi khoản tiền lớn tích góp nhiều năm.

"Thời gian qua, công an xã liên tục khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo qua mạng trên trang Fanpage Công an xã Thanh Liên, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và phát thông báo về tận các xóm.

Các xóm tổ chức nhiều cuộc họp; in thông báo của công an xã phát về tận các tổ tự quản để phổ biến thủ đoạn lừa đảo, tuyên truyền người dân cảnh giác. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân thiếu cảnh giác, dẫn tới trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên mạng xã hội", Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường cho hay.