VKS đối đáp về bị cáo không dùng ma túy nhưng mở nhạc cho nhóm sử dụng

Sau khi nghe các luật sư bào chữa cho 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, sáng 26/8, đại diện VKSND TPHCM đối đáp với các quan điểm bào chữa.

Tại phiên tòa, đại diện VKS cho biết trong quá trình tranh luận có khoảng 90 ý kiến bào chữa, trong đó 82 ý kiến cơ bản đồng thuận với cáo trạng truy tố. Phần lớn các bị cáo tự bào chữa cũng không phủ nhận hành vi phạm tội mà chủ yếu đề nghị HĐXX xem xét, phân hóa vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo để quyết định hình phạt phù hợp.

Đại diện VKS đối đáp quan điểm luật sư (Ảnh: Xuân Duy).

Về các tình tiết giảm nhẹ, VKS cho biết một số luật sư cung cấp thêm các tình tiết như bị cáo có gia đình có công với cách mạng, có thành tích trong công tác, hoạt động xã hội... VKS đề nghị HĐXX xem xét nếu những tình tiết này có căn cứ và tài liệu chứng minh theo quy định pháp luật.

Về việc phân hóa vai trò, VKS nhận định đây là vụ án có nhiều hành vi, nhiều mắt xích với vai trò khác nhau. Có bị cáo giữ vai trò điều hành, tổ chức; có bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi; có bị cáo tham gia nhiều công đoạn trong quá trình phạm tội.

Đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, VKS cho rằng mỗi vụ việc có tính chất, mức độ khác nhau. Có trường hợp bị cáo lôi kéo, rủ rê nhiều người cùng sử dụng, góp tiền mua ma túy; có trường hợp trực tiếp mua ma túy; cũng có bị cáo cung cấp địa điểm hoặc thực hiện các hành vi khác tạo điều kiện cho việc sử dụng ma túy.

Đối với quan điểm của một số luật sư cho rằng không thể áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên” vì sẽ dẫn đến việc xử lý một hành vi hai lần, VKS cho rằng quan điểm này không có cơ sở.

Một số bị cáo tại tòa (Ảnh: Nam Anh).

Theo VKS, nếu bị cáo thực hiện hành vi phạm tội từ 2 lần trở lên thì có căn cứ xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 2 lần trở lên” theo Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho một bị cáo cho rằng thân chủ không sử dụng ma túy.

Đối đáp, VKS cho rằng dù bị cáo không trực tiếp sử dụng và không góp tiền mua ma túy nhưng đã dùng điện thoại kết nối với loa, mở nhạc cho nhóm người sử dụng ma túy, góp phần tạo không khí, sự hưng phấn cho những người tham gia.

Từ đó, VKS xác định hành vi của bị cáo có vai trò trong việc tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma túy và đủ căn cứ xác định trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với bị cáo Vũ Hải Anh (bạn trai Nguyễn Đỗ Trúc Phương), trước đó luật sư cho rằng chưa đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời cho rằng việc buộc tội chủ yếu dựa vào một lời khai.

Đối đáp, VKS cho rằng nhận định của luật sư chưa đánh giá đầy đủ các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Theo VKS, ngoài lời khai của Hải Anh còn có lời khai của 4 người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác. Những lời khai này thể hiện Hải Anh có hành vi đưa ma túy, cầm đĩa và kẻ các đường ma túy để những người khác sử dụng.

VKS cho rằng lời khai của những người liên quan có sự phù hợp với nhau, phù hợp với diễn biến thực tế của vụ việc và lời khai của bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Từ các chứng cứ trên, VKS xác định hành vi của Vũ Hải Anh phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố, đủ căn cứ xác định bị cáo đã thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không phải chỉ dựa vào một lời khai như quan điểm của luật sư.