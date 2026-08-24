VKS đề nghị tử hình 9 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10

Sáng 24/8, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đề nghị 9 án tử hình

Theo đó, VKS xác định Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An) giữ vai trò quan trọng nhất trong đường dây ma túy liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình cùng với 8 bị cáo khác.

Cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Andrea Aybar Carmona (An Tây) 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, mức án được đề nghị là 9-11 năm tù.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị 6-7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa (Ảnh: Nam Anh).

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Trung Tín (anh trai Chi Dân) cùng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị mức án từ 2 năm tù đến tử hình, trong đó khoảng 20 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân.

Theo cáo buộc, đầu tháng 1/2023, Hà Danh Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, cùng quê Nghệ An) nhận các kiện hàng từ nước ngoài, trong đó ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng cùng hàng tiêu dùng. Thắng sau đó rủ cháu rể là Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.

Đến đầu tháng 3/2023, Nậm đã chuyển trót lọt cho Thắng 7 chuyến hàng bằng thủ đoạn trên.

Ngoài việc xách tay, Nậm còn bị cáo buộc đưa ma túy về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội, sau đó chuyển đến người nhận tại nhiều địa phương.

Thắng được xác định là người trực tiếp nhận các kiện hàng chứa ma túy, phân chia và chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Theo VKS, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hình thành chuỗi mua bán, vận chuyển ma túy từ châu Âu, Campuchia về Việt Nam, sau đó phân phối đến các đầu mối tiêu thụ và tổ chức sử dụng. Lượng ma túy bị cáo buộc đặc biệt lớn, gồm nhiều chủng loại.

Các bị cáo bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ngụy trang ma túy trong hàng hóa, hàng thiết yếu; lợi dụng dịch vụ ký gửi, chuyển phát; sử dụng các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu hoạt động phạm tội. Một số bị cáo còn tàng trữ vũ khí, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

VKS đánh giá tình hình tội phạm về ma túy thời gian qua diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức và móc nối với các đối tượng ở nước ngoài. Việc đưa chuyên án VN10 ra xét xử công khai, theo cơ quan công tố, nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng bộ TPHCM, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Giám đốc ngân hàng và nhân tình cùng sử dụng ma túy

Liên quan vụ án, ngày 5/11/2024, tại một căn hộ cao cấp trên địa bàn quận 7 cũ, Nguyễn Thị Hồng Nhung lấy một gói ma túy dạng "nước vui" đổ vào ly rồi cùng Nguyễn Đăng Khánh (39 tuổi, cựu giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần tại TPHCM) sử dụng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nam Anh).

Sau đó, Nhung và Khánh tiếp tục sử dụng số Ketamine đã mua trước đó. Khi sử dụng hết ma túy, Nhung mở nhạc để tăng cảm giác hưng phấn.

Đến ngày 8/11/2024, Khánh mang một gói ma túy dạng "nước vui" và một gói Ketamine đến nhà Lê Thị Triều trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình cũ, để rủ Triều cùng sử dụng. Tại đây, Khánh bị phát hiện, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10g ma túy.

Số ma túy này được xác định là Khánh lấy từ nhà của Nhung. Sau đó, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung, thu giữ thêm nhiều loại ma túy cùng các tang vật liên quan.

Với hành vi trên, đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đăng Khánh và Nguyễn Thị Hồng Nhung cùng mức án 19-21 năm tù về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các luật sư đang bào chữa cho các bị cáo.