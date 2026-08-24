Luật sư kiến nghị giảm nhẹ hình phạt cho ca sĩ Chi Dân

Ngày 24/8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị mức án với từng bị cáo.

Chiều cùng ngày, luật sư bào chữa cho Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) trình bày trước HĐXX các tình tiết liên quan đến nhân thân, thái độ của bị cáo khi giải quyết vụ án.

Theo luật sư, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Chi Dân thể hiện thái độ thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội và ăn năn, hối cải. Đây là những yếu tố thể hiện bị cáo nhận thức được sai phạm, có thái độ hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng.

Ca sĩ Chi Dân trình bày tại tòa (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Bên cạnh đó, luật sư cho biết, Chi Dân xuất thân từ gia đình có công với cách mạng. Quá trình hoạt động nghệ thuật, bị cáo cũng tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, có nhiều đóng góp cho cộng đồng và từng được tặng giấy khen, bằng khen.

Từ những tình tiết trên, luật sư kiến nghị HĐXX áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xem xét cho Chi Dân được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ, qua đó giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 8/11/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra một căn hộ trên địa bàn, phát hiện Lê Thị Triều có biểu hiện nghi vấn. Kết quả xét nghiệm cho thấy Triều dương tính với ma túy.

Triều khai sáng 4/11/2024 đã cùng Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền, Chi Dân, Nguyễn Trung Tín và Lương Thế Kiên sử dụng ma túy tại phòng.

Trước đó, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến phòng của Triều. Tại đây, nam ca sĩ rủ mọi người sử dụng ma túy và được cả nhóm đồng ý. Triều đặt mua ma túy, còn Tín trực tiếp nhận hàng.

Sau khi sử dụng ma túy và thuốc lắc, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm dùng "nước vui" và trả tiền mua ma túy. Nhóm sử dụng đến khoảng 9h cùng ngày rồi giải tán.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, lực lượng chức năng phát hiện 157/327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên chuyến bay VN10, từ Pháp về Việt Nam .

Nhóm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo (Ảnh: Nam Anh).

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định Hà Danh Nậm đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng cách cất giấu ma túy trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Nậm mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với Hà Danh Nậm (đang bị truy nã), luật sư bào chữa cho biết trong quá trình điều tra, truy tố không có điều kiện tiếp xúc với bị cáo nên không có ý kiến về tội danh.

Tuy nhiên, luật sư cho rằng chính sách hình sự đang có xu hướng thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội phạm không có tính chất bạo lực. Trong đó, việc nghiên cứu, hạn chế áp dụng án tử hình với một số tội phạm về ma túy và thay thế bằng hình phạt tù chung thân cũng là vấn đề được đặt ra.

Trên tinh thần nhân đạo, luật sư kiến nghị HĐXX xem xét áp dụng mức hình phạt thấp hơn mức án VKSND đề nghị đối với Nậm.

Ngày 25/8, luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo.