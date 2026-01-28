Vây bắt thành công giang hồ cộm cán nguy hiểm Dũng “Cày”

Ngày 28/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Hàm Rồng đã truy bắt thành công đối tượng Dương Tiến Dũng (tức Dũng “Cày”, SN 1989, trú tại phường Hàm Rồng).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Dũng “Cày” là đối tượng hình sự cộm cán, nguy hiểm, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Dương Tiến Dũng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó ngày 4/1, đối tượng này đã gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hàm Rồng đã kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện đối tượng quay về nơi cư trú để lẩn trốn, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai vây bắt thành công.