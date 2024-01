Ngày 19/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh này về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2024, lực lượng của đơn vị đã liên tiếp đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan tới hoạt động tín dụng đen.

Chỉ tính từ ngày 15/12/2023 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt và xử lý 4 vụ, 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nhà một đối tượng hoạt động "tín dụng đen" (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Điển hình như chuyên án bắt giữ Nguyễn Văn Cường (tức Cường "đen", trú phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Công an tỉnh Thanh hóa, đây là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, vừa ra tù cuối năm 2022. Với lãi suất 3.000-5000 đồng/triệu đồng/ngày, Nguyễn Văn Cường đã cho hàng chục người trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay và thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Ngoài vụ án nói trên, ngày 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn đấu tranh, triệt phá chuyên án bắt giữ Trần Văn Hà (tức Hà "sún") và Lê Đình Dũng (SN 1983, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, Trần Văn Hà và Lê Đình Dũng đã cấu kết với nhau cho nhiều người dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, thu lời bất chính gần 400 triệu đồng.

Gần đây nhất ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Nông Cống bắt giữ Hoàng Đình Hưng (xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống). Hưng là đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tín dụng đen với lãi suất 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thu lời hơn 150 triệu đồng.