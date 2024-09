Tuyên phạt Hoàng Việt Khánh 8 năm tù vì chống phá nhà nước

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt bị cáo Hoàng Việt Khánh (41 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) 8 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo cáo trạng, Hoàng Việt Khánh thường truy cập vào trang mạng xã hội của các đối tượng chống phá nhà nước, hình thành tư tưởng chống đối rồi xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bị cáo Hoàng Việt Khánh tại phiên tòa (Ảnh: An Chi).

Người này sau đó đăng tải 126 bài viết, 1 video lên mạng xã hội facebook với nội dung đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng; tung tin không đúng sự thật. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra vào tháng 2, tài khoản facebook của Hoàng Việt Khánh có hơn 45.000 người đăng ký, theo dõi.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Hoàng Việt Khánh có tính chất, mức độ rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Tại phiên tòa, Hoàng Việt Khánh thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ sự ăn năn, hối cải.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 8 năm tù và buộc quản chế người này tại địa phương 3 năm sau khi mãn hạn tù.