Tuyên án tài xế xe khách có hơi men, gây tai nạn làm 10 người thương vong

Ngày 27/5, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Cư (36 tuổi) 4 năm tù và cấm hành nghề lái ô tô chở khách một năm về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, lúc 4h30 ngày 21/6/2024, tài xế Cư lái xe khách chạy trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng từ Tiền Giang đi TPHCM.

Võ Thanh Cư tại tòa (Ảnh: CTV).

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, do thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước nên xe của Cư đã va chạm vào phía sau ô tô do anh P.H.V. (38 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, đang tạm dừng do phía trước bị ùn tắc giao thông.

Cú va chạm làm ô tô của anh V. lao tới phía trước, đụng vào xe tải do anh Đ.H.D. (48 tuổi, quê Bến Tre) cầm lái cũng đang tạm dừng phía trước.

Hậu quả bà N.T.M.N. (58 tuổi) là hành khách đi trên xe khách của tài xế V. chết.

9 hành khách đi trên xe khách của tài xế Cư bị thương với tổng tỷ lệ thương tật là 111%.

Theo kết luận giám định tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, bà N. chết do suy hô hấp, dập tủy cổ, gãy cột sống cổ.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế Cư điều khiển xe khách có nồng độ cồn trong máu, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.