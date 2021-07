Tử tù mắc Covid-19 trốn trại giam đã bị bắt

Dân trí Sau gần 3 ngày trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa (TPHCM), tử tù Nguyễn Kim An đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Thủ Đức.

Sáng 16/7, Phòng Tham mưu Công an TPHCM xác nhận Công an TP đã bắt được Nguyễn Kim An, 26 tuổi, quê Bình Thuận.

Theo đó, vào khoảng 1h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vây bắt tử tù Nguyễn Kim An khi đối tượng này đang trốn tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Hiện đối tượng này được đưa về trại tạm giam Chí Hòa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Kim An.

Trước đó, tháng 9/2015, Nguyễn Kim An bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Trong thời gian chờ thi hành án, ngày 13/7/2021, An bỏ trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa.

Tối ngày 15/7/2021, Công an TPHCM khởi tố đối tượng này về tội danh trốn khỏi nơi giam quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và L.V.Đ. (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là bạn học tại một trường dạy nghề. An biết Đ. có tiền và bản thân đang cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giết bạn để cướp tài sản.

Theo thông báo của Công an TPHCM, đối tượng An có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Tối 25/2/2014, An hẹn Đ. đi uống cà phê rồi bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bạn nhưng vì thuốc không đủ mạnh nên An không thực hiện được hành vi phạm tội.

Ngày 26/2/2014, An tiếp tục mua thêm 5 viên thuốc loại gây ức chế thần kinh rồi rủ Đ. đến phòng trọ của mình ở quận Bình Thạnh. An bỏ thuốc vào chai nước ngọt rồi cho bạn uống.

Anh Đ. thấm thuốc nên có biểu hiện động kinh, co giật. Thấy vậy, An dùng tay bóp cổ bạn Đ. cho đến khi nạn nhân không còn cử động nữa mới thôi.

Tưởng bạn đã chết, An bỏ Đ. vào bao tải rồi chở ra cầu Phú Mỹ (Quận 2) ném xuống sông. Sau khi gây án, An lấy điện thoại của Đ. rồi gọi điện cho người nhà thân báo bị bắt cóc và đòi tiền số tiền chuộc 500 triệu đồng.

Trong thời gian này, An thường xuyên đến nhà nạn nhân để thăm hỏi tình hình nhưng thực chất là để nghe ngóng thông tin.

Ngày 4/3/2014, xác của nạn nhân Đ. được người dân phát hiện và báo với lực lượng chức năng. Đến ngày 11/3/2014, An bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Hoàng Thuận