Công an TPHCM truy tìm tử tù dương tính SARS-CoV-2

Dân trí Công an TPHCM đang truy tìm đối tượng giết người, cướp tài sản dương tính SARS-CoV-2 đã bỏ trốn.

Ngày 15/7, Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Kim An, 26 tuổi, quê Bình Thuận.

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng này là cao 1,63 m có nước da trắng, tóc đen, cắt ngắn, dáng người hơi mập, có chòm râu đen dưới cằm, chân phải đi hơi khập khiễng.

Đối tượng Nguyễn Kim An tại phiên tòa vào năm 2015. Ảnh Quế Sơn.

Chỗ tạm trú của đối tượng An trước khi bỏ trốn là ở đường Đồng Khởi, Phường 4, quận Tân Bình. Theo thông báo của Công an TPHCM, đối tượng An dương tính với Covid-19.

Để phục vụ công tác xác minh truy bắt đối tượng kịp thời hiệu quả, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly để triển khai rà soát, phát hiện, bắt giữ và thông báo ngay cho Phòng PC02 được biết để kịp thời phối hợp, xử lý.

Vào tháng 9/2015, Nguyễn Kim An bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và L.V.Đ. (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là bạn học tại một trường dạy nghề. An biết Đ. có tiền và bản thân đang cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giết bạn để cướp tài sản.

Tối 25/2/2014, An hẹn Đ. đi uống cà phê rồi bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bạn nhưng vì thuốc không đủ mạnh nên An không thực hiện được hành vi phạm tội.

Ngày 26/2/2014, An tiếp tục mua thêm 5 viên thuốc loại gây ức chế thần kinh rồi rủ Đ. đến phòng trọ của mình ở quận Bình Thạnh. An bỏ thuốc vào chai nước ngọt rồi cho bạn uống.

Anh Đ. thấm thuốc nên có biểu hiện động kinh, co giật. Thấy vậy, An dùng tay bóp cổ bạn Đ. cho đến khi nạn nhân không còn cử động nữa mới thôi.

Tưởng bạn đã chết, An bỏ Đ. vào bao tải rồi chở ra cầu Phú Mỹ (Quận 2) ném xuống sông. Sau khi gây án, An lấy điện thoại của Đ. rồi gọi điện cho người nhà thân báo bị bắt cóc và đòi tiền số tiền chuộc 500 triệu đồng.

Trong thời gian này, An thường xuyên đến nhà nạn nhân để thăm hỏi tình hình nhưng thực chất là để nghe ngóng thông tin.

Ngày 4/3/2014, xác của nạn nhân Đ. được người dân phát hiện và báo với lực lượng chức năng.

Đến ngày 11/3/2014, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với Công an TPHCM bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Kim An.

Hoàng Thuận