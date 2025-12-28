"Tự do ngôn luận luôn phải đặt trong khuôn khổ pháp luật"

Như đã đưa tin, Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (54 tuổi) mới đây đã bị VKSND Tối cao truy tố cùng về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đối tượng xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, kích động chống phá

Theo cơ quan điều tra, trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin, tự do ngôn luận và tự do báo chí là những giá trị phổ quát, được hầu hết các quốc gia tôn trọng và bảo đảm.

Tuy nhiên, lịch sử lập pháp quốc tế cũng như thực tiễn pháp luật của các nước phát triển đều khẳng định rõ, không có bất kỳ quốc gia văn minh nào coi tự do ngôn luận là quyền tuyệt đối, cho phép cá nhân hay tổ chức lợi dụng quyền này để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ lãnh tụ, kích động thù hằn, phá hoại trật tự xã hội hoặc chống lại Nhà nước.

Từ các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, cơ quan điều tra nhấn mạnh, cần nhận thức rõ bản chất hành vi của các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài hoàn toàn không thuộc phạm vi được bảo hộ bởi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Quyền này được Hiến pháp Việt Nam năm 2013 ghi nhận tại Điều 25 và được bảo đảm trong Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là thành viên từ năm 1988.

Lê Trung Khoa (Ảnh: Facebook Lê Trung Khoa).

Tuy nhiên, chính Công ước ICCPR - chuẩn mực nhân quyền phổ quát được thừa nhận rộng rãi - cũng quy định tại khoản 3 Điều 19 rằng quyền tự do biểu đạt có thể bị hạn chế khi cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội, cũng như quyền và uy tín của người khác.

Điều đó đồng nghĩa với việc mọi hành vi bịa đặt, bóp méo sự thật, vu khống, phỉ báng lãnh đạo; các luận điệu kích động, cổ súy chống chính quyền, hay các hành động tổ chức, tiếp tay, kêu gọi sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam đều nằm ngoài phạm vi bảo hộ của quyền tự do ngôn luận và đương nhiên phải chịu sự điều chỉnh, chế tài của pháp luật.

Bộ Công an chỉ ra, các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng để tán phát thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, hạ thấp uy tín Nhà nước, vượt qua ranh giới và giới hạn pháp lý của quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Những hoạt động này không phải là phản biện xã hội, không phải là đóng góp xây dựng, mà là hành vi xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Dư luận trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã nhìn nhận rõ bản chất thật sự của các hành vi này, bày tỏ sự bức xúc trước việc lợi dụng môi trường mạng để gieo rắc thù hằn, gây tổn hại đến uy tín quốc gia và sự ổn định xã hội.

Tự do ngôn luận luôn phải đặt trong khuôn khổ pháp luật

Theo cơ quan điều tra, Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam quy định tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi xâm phạm trực tiếp đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, làm suy giảm sự thống nhất về tư tưởng, niềm tin của nhân dân đối với chế độ, gây phương hại nghiêm trọng đến trật tự, ổn định xã hội và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Quy định này thiết lập ranh giới rõ ràng giữa việc thực hiện các quyền tự do, dân chủ hợp pháp với các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Nguyễn Văn Đài (Ảnh: Đ.T.).

Bộ Công an khẳng định, pháp luật Việt Nam không ngăn cản quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền con người khác, nhưng kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng các quyền này để tuyên truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, tự do báo chí, tự do ngôn luận luôn phải đặt trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với văn hóa, thuần phong, mỹ tục và lợi ích quốc gia. Việt Nam không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng các quyền tự do để xâm phạm chủ quyền, phá hoại Nhà nước, xúc phạm lãnh đạo hoặc gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

"Tự do không thể và không bao giờ là cái cớ cho các hành vi phá hoại quốc gia hay gieo rắc hận thù trong xã hội", nhà chức trách nhấn mạnh.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, nhiều cựu cộng tác viên từng tham gia hoặc bị lôi kéo bởi các đối tượng nói trên đã lên tiếng tố cáo, vạch rõ thủ đoạn, động cơ thật sự.

Ngay cả đồng phạm Đỗ Văn Ngà cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội, viết đơn tố cáo việc viết bài có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước của Lê Trung Khoa, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin sai sự thật trên trang “Thoibao.de”.

Từ những căn cứ pháp lý và thực tiễn đó, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài - đều là công dân Việt Nam - là quyết định đúng đắn, phù hợp với mong đợi chính đáng của người dân, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định, điều tra dựa trên chứng cứ rõ ràng, khách quan.

Không chỉ Việt Nam, mọi quốc gia trên thế giới đều không cho phép lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. Đây là việc thực thi pháp luật và là công việc nội bộ của Việt Nam; mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều không phù hợp với nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Nhà nước Việt Nam khẳng định rõ thông điệp, bảo đảm quyền tự do cho công dân, nhưng đồng thời bảo vệ nghiêm minh trật tự, kỷ cương và chủ quyền quốc gia; những ai lợi dụng tự do để làm điều sai trái sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đây là biểu hiện của một Nhà nước pháp quyền, một quốc gia có chủ quyền và một dân tộc không chấp nhận bị xúc phạm, chia rẽ hay dẫn dắt bởi những luận điệu sai trái.