Khởi tố 2 người tạt sơn đòi nợ ở TPHCM, bắt khắc phục hậu quả

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Tiến Lực (32 tuổi, quê Thanh Hóa) và Phan Xuân Đông (48 tuổi, quê Nghệ An) về tội Hủy hoại tài sản. Ngoài ra, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý Lực về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực và Đông tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự về việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, có hành vi đe dọa, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ; tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm đường phố.

Khuya 6/8, Đội Cảnh sát hình sự tuần tra trước địa chỉ 330 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, phát hiện Lực và Đông chạy máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, cả 2 không xuất trình được giấy tờ tùy thân, người ngồi sau có 1 ổ khóa kim loại. Bước đầu, Lực và Đông khai vừa thực hiện xong hành vi tạt sơn tại địa chỉ 294 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp.

Theo điều tra, bà N.T.T.S. (40 tuổi, ngụ 294 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp) có vay tiền của đối tượng Lực. Cụ thể, từ tháng 3/2022, Lực cho bà S. vay nhiều lần tiền với tổng số tiền là 100 triệu đồng, lãi suất 5-10%/tháng (dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi đứng).

Đối tượng tạt sơn nhà bà S. (Ảnh: Công an cung cấp).

Bà S. đóng lãi được đến tháng 10/2022 thì hết khả năng chi trả nên ngưng đóng khoảng 2 tháng. Sau đó, bà S. xin Lực trả tiền gốc 300.000/ngày và được Lực đồng ý. Đến tháng 6, do quá khó khăn, bà S. không còn khả năng trả số tiền gốc còn lại nên Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ nhưng không được.

Tối 6/8, Lực mua sơn và mắm tôm rồi cùng Đông đến tạt vào nhà bà S. Khi cả 2 đang tẩu thoát thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Qua giám định, cơ quan điều tra kết luận giá trị thiệt hại của việc tạt sơn là 7,8 triệu đồng.

Công an quận Gò Vấp đã cho 2 bị can tiến hành cạo sửa, lau chùi chất bẩn, sơn lại cửa, tường nhà nhằm khắc phục hậu quả đã gây ra.