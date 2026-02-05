Truy tố cặp vợ chồng khóa cổng nhốt công an và người dân

Ngày 5/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Trần Thị Tâm (56 tuổi) và Lê Hữu Thống (57 tuổi), cùng trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, về tội Giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, năm 2023, bà Trần Thị Tâm đã thỏa thuận mua 4 lô đất liền kề của bà N.T.H. (trú tại phường Trà Bá, nay là phường Hội Phú, Gia Lai) với giá 15,5 tỷ đồng. Bà Tâm đã đặt cọc và thanh toán 5 tỷ đồng cho bà H..

Lực lượng chức năng đến phá khóa để đưa các cán bộ công an, trật tự bị "nhốt" trong nhà (Ảnh: Chí Anh).

Tuy nhiên, do hai bên không thống nhất được các điều khoản chuyển nhượng, hợp đồng mua bán không được thực hiện. Sau đó, bà H. đã chuyển nhượng 4 lô đất này cho ông Đ.B.K. (trú tại phường Hội Phú).

Bà Tâm cho rằng việc bà H. bán đất cho ông K. là sai vì bà đã đặt cọc mua trước đó, dẫn đến tranh chấp giữa các bên.

Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra sáng 25/1/2024. Khi ông K. đến kiểm tra thửa đất mới mua, ông phát hiện ông Thống đang cho người sơn sửa tường rào bao quanh khu đất. Hai bên đã xảy ra tranh cãi. Ông Thống sau đó đã yêu cầu ông K. rời khỏi khu đất nhưng không được, liền khóa cổng, không cho ông K. ra ngoài.

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú đã cử Trung tá N.T.V., Phó trưởng Công an phường, cùng Thiếu úy T.Đ.T., đến hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cả 2 cán bộ công an cũng bị ông Thống khóa cổng, không cho ra ngoài.

Cùng thời điểm đó, bà Tâm có mặt tại hiện trường, không những không can ngăn mà còn có lời nói ủng hộ, thách thức những người có mặt. Bà Tâm còn cầm dao đe dọa ông K..

Sau nhiều lần yêu cầu mở cổng không thành, lực lượng công an đã buộc phải phá khóa, mở cổng và lập biên bản, tạm giữ ông Lê Hữu Thống và bà Trần Thị Tâm về hành vi giữ người trái pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Lê Hữu Thống là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, còn Trần Thị Tâm giữ vai trò đồng phạm giúp sức.