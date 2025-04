Bắt khẩn cấp người đàn ông giết vợ ở Kiên Giang rồi bỏ trốn sang Hậu Giang

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã bàn giao đối tượng Trần Thanh Nhơn (SN 1980, quê Kiên Giang) cho Công an tỉnh Kiên Giang để làm rõ một vụ án mạng trên địa bàn tỉnh này.

Trần Thanh Nhơn tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, nhận thông tin của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang về hỗ trợ truy bắt Trần Thanh Nhơn - nghi phạm giết người đang bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp Công an xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, bắt được Nhơn tại một nhà trọ ở xã Tân Hòa.

Bước đầu Nhơn khai đã dùng dao đâm chết vợ tại nhà ở phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang lúc 4h ngày 3/4.

Sau khi gây án, Nhơn điều khiển mô tô bỏ trốn và thuê nhà trọ nói trên vào chiều cùng ngày để ở qua đêm và bị cảnh sát bắt giữ.

Cũng theo Nhơn, trong thời gian trốn chạy, đối tượng có uống thuốc bảo vệ thực vật tự tử nhưng không thành.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.