Truy tìm đối tượng chém 4 người hàng xóm ở Hưng Yên

Tối 10/5, lãnh đạo UBND xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên xác nhận, trên địa bàn xã này xảy ra vụ xô xát khiến 4 người bị thương. Cơ quan công an đang truy tìm đối tượng gây án.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, tại địa bàn xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên), do mâu thuẫn, một người đàn ông đã dùng hung khí tấn công 4 người hàng xóm.

“Trong số 4 người bị tấn công có 1 cháu nhỏ và một người giúp việc. Cả 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Người gây án được xác định là hàng xóm với gia đình nạn nhân, sau khi gây án đối tượng này đã bỏ trốn”, một lãnh đạo xã Thư Vũ nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.