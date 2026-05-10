Quản lý lấy tài sản của quán bida đem bán

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Trọng Đức (SN 2001), trú tại phường Đông A, tỉnh Ninh Bình về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Trọng Đức (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, khoảng tháng 4/2025, lợi dụng việc anh V.Đ.N., chủ quán bida Pool, đóng tại số 85 Đông A, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, giao cho mình quản lý trông coi tài sản quán, Trần Trọng Đức đã lấy 5 cây gậy bida (trị giá hơn 120 triệu đồng) mang đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Vụ án đang được Cơ quan công an làm rõ.