Truy nã “ông trùm” buôn lậu vàng xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) và 12 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can ở Long An, An Giang, Cà Mau, TPHCM đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng, trị giá 252 tỷ đồng.

Bị can Sa đang bị truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, Nguyễn Hoàng Sa tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Đường dây do Nguyễn Minh Trí tổ chức buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An là 77kg, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tháng 12/2024, Sa thỏa thuận mua 36kg vàng tại Campuchia, giao Nguyễn Hữu Nghĩa (44 tuổi, sống gần biên giới Campuchia) sang nhận hàng vận chuyển qua biên giới tỉnh An Giang về Việt Nam đưa cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ Nghĩa).

Sau khi nhận vàng, Xuyên giao cho hai đồng phạm vận chuyển về An Giang, Cà Mau, TPHCM giao cho các chủ tiệm vàng. Sau khi vận chuyển, tiêu thụ trót lọt 24kg, trị giá hơn 53 tỷ đồng, ngày 17/12/2024, Nghĩa đang vận chuyển 12kg, trị giá hơn 26 tỷ đồng từ Campuchia về thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Sa bị xác định là chủ mưu đường dây này, nhưng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền hưởng lợi. Các đồng phạm khác khai chưa được Sa trả tiền công.

Trong đường dây qua biên giới tỉnh Long An, kết quả điều tra xác định, từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí thỏa thuận với Van Hear (người Campuchia) mua 77kg vàng, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Trí giao Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) qua Campuchia nhận vàng, vận chuyển về Việt Nam. Vàng sau khi đưa qua biên giới tỉnh Long An sẽ giao Cao Văn Chức (37 tuổi, ngụ TP Hà Nội) đưa về TPHCM chuyển tới Nguyễn Chí Khoa (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long), tổng cộng 29kg (gần 65 tỷ đồng), Phạm Ngọc Thắng (40 tuổi, ngụ Hải Phòng) nhận 48kg (hơn 107 tỷ đồng).

Trí bị xác định có vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng). Sang và Chức là đồng phạm giúp sức chưa được Trí trả công.

Ngoài số lượng vàng bị cáo buộc buôn lậu trong vụ án, một số chủ tiệm vàng còn khai nhiều lần mua vàng của Sa nhưng cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác minh. Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi, một số đã nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Sa đang bỏ trốn, tháng 4 vừa qua, Bộ Công an quyết định truy nã người này. Đồng thời, nhà chức trách có văn bản kêu gọi bị can ra đầu thú để được hưởng khoan hồng và cử luật sư bào chữa cho ông ta.

Bộ Công an xác định trong trường hợp Sa không Sa trình diện, đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử theo quy định.