Truy nã người đàn ông hành hung một phụ nữ tới mức phải nhập viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Chu Đình Chi (32 tuổi, ở Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 10/7/2020, tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Chu Đình Chi đã đánh chị H. (37 tuổi, ở Hà Nội), làm chị H. bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Chu Đình Chi (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 13/1/2021, Công an huyện Hoài Đức ra quyết định khởi bị can đối với Chi về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 13/3/2021, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Chu Đình Chi.

Công an TP Hà Nội cho biết, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Hoài Đức (SĐT: 0972225209), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113.