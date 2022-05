Vụ công an phường đánh phụ nữ: Có xử phạt được vị bác sĩ "điều" công an?

Trong vụ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng lao vào tiệm tóc đòi bắt giữ người và đánh một phụ nữ giữa đêm khuya, bên cạnh việc mong chờ một kết quả xử lý nghiêm khắc với vị phó công an phường, dư luận còn vô cùng bất bình với vị bác sĩ xuất hiện trong đoạn clip, người "điều" được cả công an đi bắt người.

Sáng 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, bằng hình thức cách chức phó trưởng công an phường và cho ra khỏi ngành.

Bạn đọc Dân trí đã gửi ý kiến thể hiện sự đồng tình với quyết định hợp lòng dân của Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và bày tỏ mong muốn những địa phương khác trên cả nước cũng xử lý mạnh tay như vậy với những cán bộ thoái hóa, biến chất, thiếu tư cách...

Bạn đọc Nguyễn Văn Đa viết: "Cảm ơn ông Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã rất nghiêm khắc và đây là mong muốn của đại đa số người dân, những người theo dõi vụ việc từ đầu đến giờ. Xem hình ảnh không thể tin nổi đây lại là những người công an, đến với dân mà quy trình sai hoàn toàn. Cũng may là chủ nhà có camera ghi lại sự việc, chứ không thì lại chìm vào dĩ vãng. Cảm ơn ban giám đốc công an tỉnh Cao Bằng đã xử đúng người đúng tội, không có vùng cấm, lấy lại lòng tin trong lòng nhân dân. Đây cũng là bài học cho những ai công tác trong ngành công an trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao".

"Ngày càng có nhiều những chiến sĩ công an xả thân vì nhân dân, đúng trên tinh thần của Đảng, Nhà nước là vì dân phục vụ, không màng hy sinh tính mạng cứu người gặp nạn. Vậy mà vị phó công an phường này lại cậy chức quyền, lạm dụng quyền của mình để đánh, bắt người trái pháp luật. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã làm đúng, làm cho hình ảnh công an nhân dân ngày càng trong sạch", bạn đọc Minh Huy Japan nêu ý kiến.

Căn cứ nào để xử phạt vị bác sĩ nửa đêm "điều" công an?

Có ý kiến cho rằng, hình thức xử phạt này vẫn chưa đủ bởi mới chỉ là xử lý nội bộ trong ngành, còn những hành vi vi phạm pháp luật của vị cựu phó công an phường cần phải được xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật. Bạn đọc ANHTUANXP nêu quan điểm: "Rất hoan nghênh quyết định của công an Cao Bằng. Ngoài hành vi xử vi phạm chuyên môn nội bộ còn phải truy tố hình sự ông công an này đã phạm các tội danh sau: thứ nhất, áp đảo tại gia; thứ hai, đánh người vô cớ; thứ ba, đánh phụ nữ. Xông vào nhà dân đòi bắt người không có lệnh của VKS, thử hỏi cậu bé kia mà chống lại tương xứng thì sao?".

Bạn đọc An Bình đồng quan điểm và cho rằng cần phải xử phạt cả vị bác sĩ: "Xử lý như thế là còn nhẹ với Đặng Đình Đoàn. Nam giới mà đánh phụ nữ thì con người đó rất hạ đẳng, đằng này lại là một trung tá công an thì càng không thể chấp nhận được. Ông bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh là mắt xích khởi phát vụ này, ông là cái gì mà "điều" được lực lượng công an đến ức hiếp người dân như thế? Bác sĩ Mạnh có ý đồ gì mà ban đêm gọi điện, nhắn tin cho phụ nữ đi khám? Ông bác sĩ muốn khám gì? Tôi không thấy hình thức xử lý gì với ông bác sĩ này nhỉ?".

Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trước khi có quyết định xử phạt của Công an tỉnh Cao Bằng thì Công an thành phố Cao Bằng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn và bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh về hành vi Cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và hành vi Xúi giục, kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác theo điều 7, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Luật sư, mức xử phạt này đối với người bác sĩ là đúng người, đúng tội. Về quan điểm cho rằng cần tước giấy phép hành nghề thì không có căn cứ, quy định nào cho phép làm điều đó, bởi bác sĩ Mạnh không có hành vi vi phạm trong hành nghề khám chữa bệnh. Sự việc xảy ra về mặt nào đó chỉ gây mất danh dự và uy tín của vị này.