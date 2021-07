Truy nã gã con rể giết mẹ vợ rồi bỏ trốn

Dân trí Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Lê Văn Triễn, gã con rể giết mẹ vợ rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang nỗ lực truy tìm đối tượng này.

Chiều 12/7, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Triễn (SN 1988, tên gọi khác là Mọ), trú xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, có hành vi phạm tội giết người. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Văn Triễn. Quyết định truy nã nêu rõ, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phát lệnh truy nã đối với Lê Văn Triễn. Như Dân trí đã thông tin, vào sáng 6/7, cháu họ của bà Hà Thị Th. (SN 1967) và một số hàng xóm đến nhà bà Th. tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ này đã tử vong sau vườn nhà. Nghi vấn bà Th. bị sát hại, những người phát hiện vụ việc đã giữ nguyên hiện trường, lập tức báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Th. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2 km, nhận định đối tượng gây án bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Bình huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ truy tìm đối tượng Triễn. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Triễn (con rể của nạn nhân). Triễn từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nghi vấn có liên quan đến ma túy. Trong đêm 7 và sáng 8/7, nắm được thông tin Lê Văn Triễn đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi Điều Gà, của huyện Quảng Ninh, lực lượng công an tại Quảng Bình đã huy động hơn 300 các cán bộ, chiến sỹ, sử dụng chó nghiệp vụ, flycam truy tìm toàn khu vực, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy đối tượng. Tiến Thành