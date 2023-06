Truy nã đặc biệt một cán bộ ngân hàng

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này đã có quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hà Duy Phương (SN 1981, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Bị can đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Hà Duy Phương bị truy nã do có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng PVCombank Thanh Hóa. Đối tượng bỏ trốn vào ngày 4/12/2019. Trước khi bỏ trốn, Hà Duy Phương là cán bộ ngân hàng.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để người dân và các cơ quan chức năng biết, trao đổi thông tin về đối tượng truy nã đến cơ quan chức năng. Mọi thông tin liên quan, đề nghị kịp thời báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện thoại trực ban 069.2889.300.