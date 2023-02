Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán phụ nữ cho đàn ông Trung Quốc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Thái Thị Hậu (26 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, Hậu đã bị khởi tố tội "Mua bán người" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại khoản 2, Điều 150 và khoản 1, Điều 348, Bộ Luật Hình sự.

Thái Thị Hậu (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Hậu là một mắt xích quan trọng trong vụ án này, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay bị can này không có mặt tại địa phương và không biết đang ở đâu, làm gì.

Đặc điểm nhận dạng bị can Hậu: cao khoảng 1m55, màu da ngăm, sống mũi cao…

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, điện thoại: 0693.788292.