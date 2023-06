Truy nã cô gái trẻ "ôm" 8 tỷ tiền đặt cọc mua đất của người dân

Ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Hoàng Thị Tuyết (22 tuổi, ở TP Móng Cái) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều công dân sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái về việc, Tuyết đã chiếm đoạt tài sản của người dân, thông qua việc huy động tiền bằng hình thức hợp đồng đặt cọc tiền mua đất, sau đó Tuyết đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hoàng Thị Tuyết (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022, Tuyết đã thỏa thuận, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc mua đất của nhiều người dân tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Tuy nhiên sau đó Tuyết không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, không trả lại tiền đặt cọc mà còn bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cảnh sát, Tuyết đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của người dân.

Để phục vụ công tác điều tra, phòng chống tội phạm; Công an Quảng Ninh đề nghị, mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết những thông tin gì liên quan đến đối tượng bị truy nã thì báo ngay cho Công an tỉnh Quảng Ninh, hoặc liên hệ trực tiếp qua điều tra viên Nguyễn Văn Hải (điện thoại: 0942050222), hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.