Truy nã bị can Nguyễn Tùng Dương

Công an TP Hà Nội đang truy nã Nguyễn Tùng Dương (16 tuổi, trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, tối 10/8, Dương cùng đồng bọn tụ tập mang theo hung khí đến hồ Văn Quán, phường Hà Đông, để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Nguyễn Tùng Dương (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gạch ném nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Dương về tội Gây rối trật tự công cộng, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 14/11, cơ quan chức năng ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tùng Dương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an TP Hà Nội qua số điện thoại: 0866.870.894, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.