Truy bắt kẻ đâm tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản ở Bình Dương

Chiều 14/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an Bình Dương đang truy bắt nghi can đâm tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản tại bãi đất trống, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường (Ảnh: N.T.).

Theo thông tin ban đầu, khuya 13/2, tài xế xe ôm công nghệ tên B.T.H. (SN 1984, ngụ TPHCM) nhận cuốc xe của một thanh niên đi từ khu vực quận Tân Phú, TPHCM đến phường Bình Chuẩn.

Khi tài xế chở người này đến bãi đất trống đường Bình Chuẩn 45 thì bị thanh niên này dùng dao đâm vào lưng, cướp xe máy nhãn hiệu SH và điện thoại di động. Nạn nhân bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An có mặt phối hợp với Công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai nạn nhân để điều tra vụ việc.