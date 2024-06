Công an truy bắt đối tượng giết người, trốn trại 32 năm trước

Ngày 10/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa thông tin lại lệnh truy nã đối tượng Đỗ Văn Thưởng (SN 1964, trú tại Mỏ VonFram, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương) về hành vi Giết người.

Đối tượng Đỗ Văn Thưởng (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, Đỗ Văn Thưởng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, năm 1989 đối tượng có hành vi sử dụng súng bắn chết người.

Năm 1992, khi chấp hành án tại Trại giam Tân Lập thuộc huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đối tượng đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi hiện trường lao động và bị truy nã, đến nay chưa bắt được.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mọi công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã trên thì báo ngay cho Công an tỉnh Tuyên Quang (Điều tra viên Nguyễn Khả Thắng, SĐT: 0975.647.027) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Người nào bao che, chứa chấp đối tượng Đỗ Văn Thưởng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.