Trương Mỹ Lan biến cháu gái ruột thành công cụ để chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 26 bị can.

Một trong các bị can bị đề nghị truy tố về tội danh trên là Trương Huệ Vân (Phó Tổng giám đốc Công ty WMC và Công ty An Đông, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor).

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn và tình hình nợ xấu kéo dài. Khoảng tháng 8/2018, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) họp với một số lãnh đạo nhà băng, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề ra chủ trương sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho SCB.

Bị can Trương Huệ Vân (Ảnh: Bộ Công an).

Giai đoạn năm 2018-2020, các đối tượng sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, gồm Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra. Qua đó lừa bán cho các nhà đầu tư rồi thu về hơn 30.800 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trương Huệ Vân khai là cháu ruột của bà Lan và được bà Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên HĐQT Công ty WMC, bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2015.

Số vốn góp do bà Trương Mỹ Lan cho Vân nắm giữ thực chất là tiền của bà Lan và thành viên HĐQT Công ty An Đông. Dù nắm giữ các vị trí chủ chốt, Vân lại không trực tiếp điều hành, quyết định các vấn đề tài chính của 2 công ty mà do bà Lan thực hiện.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu Công ty An Đông, Vân là người ký 2 hợp đồng trái phiếu năm 2018 và 2019, với số lượng 130 triệu trái phiếu, trị giá 13.000 tỷ đồng, cùng 30 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền đến Công ty An Đông để mua sơ cấp trái phiếu Công ty An Đông.

Kết luận điều tra nêu, Trương Huệ Vân thừa nhận biết Công ty Windsor không có nhu cầu đầu tư trái phiếu thực tế, cũng như không có đủ 13.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu.

Vân cũng khai việc Công ty An Đông phát hành trái phiếu là theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, dù bản thân là thành viên HĐQT nhưng Vân chưa từng được họp hay được thông báo về việc phát hành trái phiếu, mà chỉ được nhân viên đưa cho bộ Hợp đồng mua bán trái phiếu và các chứng từ liên quan đã có đủ chữ ký của Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty WMC và Công ty An Đông).

"Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan và đã được Nguyễn Hữu Hiệu kiểm tra, kiểm soát nội dung nên đã ký toàn bộ các hợp đồng, chứng từ liên quan", kết luận điều tra nêu.

Quá trình làm việc, Bộ Công an ghi nhận Huệ đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, do tin tưởng bà Lan mà lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.