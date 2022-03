Trùm ma túy cùng đàn em lao thẳng xe vào công an rồi cố thủ trong ô tô

Ngày 8/3, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công 2 chuyên án lớn về ma túy, bắt 9 đối tượng, thu giữ 4 kg ma túy đá, 2 bánh heroin và 12.600 viên ma túy tổng hợp. Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Nghệ An tiêu thụ và một điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Vinh.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 6/3, tại khu vực đường Trần Đình San (thuộc phường Vinh Tân, thành phố Vinh), Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Trọng Sơn (SN 1964, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh) và Nguyễn Tất Thạch (SN 1977, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh). Tang vật thu giữ gồm, hơn 4 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 12.100 viên ma túy tổng hợp, một ô tô. Đây là 2 đối tượng trong đường dây buôn ma túy từ nước ngoài về thành phố Vinh tiêu thụ.

Trong đó, đối tượng Phan Trọng Sơn đã có 3 tiền án về ma túy, vừa ra tù vào giữa năm 2021. Từ một số mối quan hệ từ trước, Sơn đã móc nối với các đối tượng người nước ngoài để tìm nguồn cung cấp ma túy. Sau đó, Sơn kết nạp "chân rết" để hình thành các điểm bán lẻ, cung cấp ma túy cho con nghiện trên địa bàn. Sơn thường thuê nhiều ô tô, sử dụng biển kiểm soát giả và khảo sát địa bàn nhiều lần trước khi mua bán ma túy.

Đối tượng Phan Trọng Sơn (Ảnh: Công an Nghệ An).

Thời điểm bị chặn bắt, Sơn manh động nhấn ga, lao ô tô vào lực lượng chức năng. Sau đó Sơn và đồng bọn chốt cửa, cố thủ trong xe. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời khống chế, bắt giữ Phan Trọng Sơn và Nguyễn Tất Thạch, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân.

Cũng trong đêm 6/3, tại khối 14, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án, triệt xóa một điểm phức tạp về ma túy, gây bức xúc trong dư luận, bắt giữ 7 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Sỹ Văn (SN 1995, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh); Nguyễn Anh Dũng (SN 1997, trú tại phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh); Lò Thị Nang (SN 2003, trú tại tỉnh Lai Châu) và 4 đối tượng Xá Thị Phụng (SN 2004), Kha Thị Hảo (SN 2003), Vang Thị Mây (SN 1997), Viêng Thị Hảo (SN 2006), cùng trú tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm: 200g ketamine, 500 viên thuốc lắc và nhiều vật chứng liên quan.

Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng 2 chuyên án.