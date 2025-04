Công an Thanh Hóa huy động lực lượng, phối hợp truy bắt Bùi Đình Khánh

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Chỗ ở của Bùi Đình Khánh trước khi trốn là tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất.

Bùi Đình Khánh đang bị truy nã (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khi có thông tin về đối tượng đối tượng truy nã, báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, theo số điện thoại 0692.808.195 hoặc trao đổi với Công an tỉnh Thanh Hóa qua đường dây nóng 02373.725.725.

Bùi Đình Khánh được công an xác định là đối tượng buôn bán ma túy liên quan vụ nổ súng khiến một Thượng úy công an hy sinh đêm 17/4.

Cơ quan chức năng cảnh báo đây là đối tượng nguy hiểm, có vũ khí, từng nổ súng chống trả lực lượng công an.

Theo cảnh sát, đêm 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trong quá trình cảnh sát truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn và hy sinh sau đó.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).